Roma, viene fermato dalla polizia per un controllo e tenta di investirli: arrestato

Li ha dapprima insultati, poi si è dato alla fuga a bordo della sua auto. Una corsa finita male.

Ha provato a sottrarsi a dei controlli prima inveendo contro i poliziotti, poi tentando di investirli in auto. È finito invece con le manette un uomo che nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio, ha tentato di compromettere i controlli degli agenti di polizia di Roma Capitale, in zona Ponte di Nona.

L’uomo, sorpreso in un parcheggio di un centro commerciale con fare sospetto, ha attirato l’attenzione degli agenti. Ma quando quest’ultimi hanno tentato di identificarlo, il soggetto ha opposto resistenza, insultando i poliziotti e poi tentando di darsela a gambe. Una fuga che però è degenerata e ha rivelato la sussistenza di altri reati a carico dell’uomo, confermando i sospetti degli agenti.

Si sottrae ai controlli dei poliziotti e tenta di investirli in un parcheggio

Gli agenti della polizia di Roma Capitale hanno fermato un uomo giovedì 2 maggio nel parcheggio del centro commerciale “Unico” di Ponte di Nona, in via Don Primo Mazzolari, intorno alle ore 13. I poliziotti hanno tentato di effettuare dei controlli ma l’uomo ha rifiutato categoricamente insultando gli agenti e poi tentando di investirli a bordo della propria auto. Dopo essersi dato alla fuga, l’uomo è stato perciò raggiunto a casa sua in via Tonino Bello, dove è stato rintracciato insieme alla sua compagna.

Qui i poliziotti hanno avuto modo di confermare i sospetti sull’uomo e anche sulla donna che vive insieme a lui. All’interno dell’abitazione sono stati trovati infatti 50,18 gr di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento, suggerendo che i due si dedicassero ad attività di spaccio.

Anche sulla donna pendono gravi accuse. È stata trovata infatti in possesso di cocaina, ripartita in due dosi da 0,80 gr ciascuna e insieme al compagno ha continuato a opporsi ai controlli delle forze dell’ordine. La coppia è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.