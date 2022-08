Roma, violenta lite nella notte: uomo ferito con un coltello

Attimi di paura ieri sera quando un uomo a seguito di un’animata lite è stato ferito con un coltellino multiuso. Fortunatamente l’aggressore ha inferto alla vittima solo una ferita superficiale, attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per far luce sull’accaduto.

Animata lite in via Tiburtina: i fatti

I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 23 lungo la via Tiburtina. Qui due connazionali — entrambi di origini romene — stavano discutendo animatamente quando un di loro, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine, ha estratto dalla tasca un coltellino multiuso colpendo la vittima.

Al momento i dettagli circa l’aggressione sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma — fortunatamente — l’uomo ha riportato solo una ferita superficiale. Condotto poi al policlinico Umberto I, la lieve ferita gli è costata due giorni di prognosi. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri della stazione di Piazza Bologna.

L’aggressore

Per quel riguarda l‘aggressore, come anticipato, si tratta di un uomo romeno di 39 anni con precedenti, il quale è poi stato denunciato dai Carabinieri a piede libero. Sono in corso le indagini dei militari ma attualmente la vittima non sembrerebbe intenzionata a sporgere denuncia.