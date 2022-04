Roma violenta, maxi rissa e coltellate in strada: feriti 3 giovani

Roma. Una rissa in massa furibonda, con almeno 3 feriti, anche se per fortuna non sono in pericolo di vita. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, poi, altre 5 persone si sono date alla fuga su un’auto in corsa. È stata una nottata piuttosto movimentata per i Carabinieri intervenuti nella notte scorsa, 2 aprile, in via Monteverde nella Capitale.

Una maxi rissa in Via Monteverde a Roma

Al loro arrivo, si sono trovati dinanzi una vera e propria ”battaglia” in corso, tra due distinte fazioni, presumibilmente. I partecipanti alla escalation di violenza si sono dileguati dopo l’arrivo delle lampeggianti dei militari, lasciando al suolo solamente 3 feriti, trasportato poi immediatamente in ospedale.

La dinamica e l’escalation di violenza di sabato notte

Intorno all’1 di notte si è scatenata una rissa senza esclusioni di colpi, in mezzo alla strada, tra lo stupore e la paura dei passanti che hanno notato la furia e la violenza del momento. Dopo qualche minuto, dopo i primi colpi e le prime zuffe, poi, sono arrivati anche i rinforzi. La lotta, così, ha assunto proporzioni più ampie, arrivando a coinvolgere due distinti gruppi di persone.

Mazze, spranghe e coltelli durante la rissa: 3 feriti al suolo

Pare siano state 8 in totale, le persone coinvolte, tutte di nazionalità tunisina. Alcuni di loro, stando alle testimonianze di chi era sul posto, erano anche armati di coltelli e spranghe. Ora i militari dell’Arma stanno indagando per ricostruire le cause che potrebbero aver portato alla maxi rissa nella notte di sabato scorso, e soprattutto rintracciare tutti i coinvolti. Tra i feriti, due sono stati ricoverati all’ospedale San Camillo, l’altro al Santo Spirito. Ora, è caccia al resto degli aggressori.