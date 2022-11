Roma, violento scontro auto-scooter: centauro è gravissimo in ospedale

Roma. Unoscontro violento contro la carrozzeria di un’auto che l’ha sbalzato dalla sella del suo scooter. Il corpo ferito a terra, rimasto immobile per tutto il tempo, finché non sono giunti i soccorsi e il personale del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni gravi. Un impatto che ha lasciato il segno, e avvenuto nella serata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, in zona Tufello, a Montesacro. Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stato il conducente del mezzo leggero. Non solo l’impatto, violento, ma anche quello con l’asfalto. Il suo corpo è rimasto immobile in attesa dei soccorsi per diverso tempo. Al loro arrivo, gli operatori hanno subito intuito la gravità dei traumi riportati dal centauro e per questo lo hanno poi trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente rimane ancora tutta da chiarire.

La dinamica dell’incidente al Tufello

La chiamata d’emergenza è arrivata in serata, intorno alle 20.55, poco prima era accaduto il dramma: un uomo a bordo del suo scooter Sh si è scontrato contro una Fiat Panda, rovinando violentemente a terra dopo essere stato sbalzato dalla sella. Uno scontro violento, che si è consumato precisamente in Via Capraia, altezza civico 75. L’uomo, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito, immobile al suolo in attesa dei soccorsi. Minuti interminabili, lunghissimi, che sembravano non finire mai. Ma poi, finalmente, l’ambulanza è arrivata e gli operatori hanno prestato i primi soccorso e predisposto il trasporto in ospedale. L’automobilista, intanto, si era già fermato per constatare la situazione. Gli operatori, dopo le prime manovre, avevano già intuito la gravità delle ferite e del trauma, per questo lo hanno immediatamente trasportato d’urgenza – in codice rosso – al Policlinico Umberto I. Sul posto anche gli agenti del Gruppo Nomentano per i rilievi del caso.