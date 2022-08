Roma, violento incidente sulla Salaria: donna in gravi condizioni

Roma. Un incidente che ha sfiorato la tragedia nella serata di ieri, mercoledì 24 agosto, intorno alle 22.00. Lo scontro ha visto coinvolti due veicoli, nel dettaglio una BMW x2 condotta da una donna italiana di 36 anni, e un motoveicolo Honda con in sella sempre una donna italiana, di 45 anni.

Impatto violento sulla Salaria

L’impatto è avvenuto su Via Salaria, all’altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico in direzione stadio. Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stata la conducente del veicolo leggero, il quale è stato letteralmente sbalzato fuori dalla carreggiata a seguito dello scontro.

La dinamica e l’arrivo dei soccorsi

La donna in sella ha rischiato seriamente di perdere la vita: dopo l’impatto e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza – in codice rosso – al Policlinico Umberto I. La conducente dell’auto, invece, non sembrerebbe aver riportato traumi importanti.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.