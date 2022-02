Roma, violento scontro tra monopattino e auto: grave 27enne

Ancora un incidente a Roma che vede ‘protagonista’ un monopattino, quel mezzo “green” ed ecologico utilizzato, alla stregua delle altre Capitali europee, un po’ ovunque. C’è chi sfreccia in mezzo al traffico, chi fa slalom, chi sale a bordo in due e chi, incurante di tutte le regole, lo parcheggia in maniera selvaggia. E purtroppo, sono sempre di più gli scontri, a volte anche con esito mortale. Non è il caso, e per fortuna, di quello avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Tiburtina.

Monopattino contro auto: grave 27enne

A scontrarsi ieri pomeriggio in via Tiburtina, per cause ancora da accertare, un monopattino e un’auto. A bordo del mezzo ‘ecologico’ un ragazzo di 27 anni, che è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto ed è stato portato in ospedale, in codice rosso, al Policlinico Umberto I per tutte le cure del caso. Sotto choc la donna alla guida dell’auto si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno sequestrato i mezzi e che ora dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica.