Roma, violenza sessuale sui nipotini: condannato zio orco

Era stato accusato dai nipotini di averli toccati e indotto a dei rapporti sessuali mentre i genitori erano via. L’uomo ha dapprima negato, per poi confermare la versione dei minori e accusarli di “malvagità”.

Avrebbe violentato i due nipotini di 15 e 12 anni, figli della sorella. Quando gli è stato chiesto in aula di tribunale il perché, lo zio ha risposto semplicemente “Non lo so, ho sbagliato”. Dovrà ripensare a quella risposta ora tra le sbarre del carcere, condannato per atti di pedofilia. Ben due anni di indagini da quando la Procura di Roma, dal 2022, ha cominciato a indagare sul 69enne, ex medico e persona di fiducia della famiglia. Era lui a badare ai nipoti quando la mamma non poteva. In quelle occasioni aveva chiesto al nipote, 15enne, un rapporto completo. Si era inoltre spogliato di fronte alla nipotina 12enne, ma avrebbe negato tutto davanti ai giudici. “Non ho fatto alcun danno, chi mi ha denunciato lo ha fatto”, si sarebbe giustificato.

Abusava dei nipoti mentre i genitori non c’erano: zio pedofilo accusa le vittime

Come spesso succede, gli abusi sarebbero avvenuti quando i genitori non c’erano. I coniugi avrebbero lasciato i nipotini alle cure dello zio materno, un uomo di fiducia, soprattutto per i due bambini. Lui, invece, avrebbe approfittato del rapporto coi nipoti per avanzare richieste sessuali: avrebbe prima costretto il 15enne a subire un rapporto completo, per poi spogliarsi davanti alla piccola di 12 anni. Un calvario che è durato almeno 4 anni per i due fratellini, dal 2016 al 2020, e che ha richiesto l’intervento della scuola e di professionisti per aiutare i ragazzi a esternare il trauma dovuto alla violenza sessuale.

Il giovane, in particolare, avrebbe mostrato disagi anche a scuola. Una sofferenza che non è passata inosservata ai docenti, che hanno consigliato a mamma e papà di accompagnare il figlio da uno psichiatra. Durante le sedute, la rivelazione del ragazzo, che grazie al consulto del medico sarebbe riuscito a denunciare lo zio pedofilo ai carabinieri nel giugno del 2022.

Violenta i nipotini, loro lo denunciano: “Il danno l’ha fatto chi mi ha denunciato”

Sono diversi gli episodi che i due minori hanno dovuto rivivere, traumi impressi per opera del loro zio, tutti sistematicamente negati dall’uomo. A seguire le segnalazioni del ragazzo, fortemente turbato e sostenuto durante la testimonianza dalla preside della scuola, dalla psichiatria, carabinieri e magistratura, a seguire il racconto dell’orrore è stata disposta una provvisionale per i famigliari delle due vittime, difesi dall’avvocato Vittorio Palamenghi.

Sono 12 gli anni che ora il 69enne dovrà scontare per aver abusato dei nipotini, seppur abbia negato tutto in aula di tribunale. “Questa è la malvagità e il sadismo di questo ragazzo”, avrebbe commentato davanti ai giudici l’uomo, sostenendo che non avrebbe pensato alle conseguenze delle sue azioni. Ci penserà forse mentre sconterà la condanna.