Roma, vuole lasciarlo ma lui reagisce violentemente: poi la ricatta con le foto

Roma. Una relazione tossica per una ragazza costretta a subire continuamente gli effetti collaterali dello stile di vita del compagno, consumatore di alcol e assuntore di sostanze stupefacenti. Per questo, aveva deciso di lasciarlo definitivamente e interrompere la loro relazione. Non ne poteva più. La speranza di un cambiamento era naufragata da tempo, e l’unico rimedi era interrompere il rapporto. Ma la reazione di lui, non ha fatto altro che complicare le cose.

Relazioni tossiche

Una dinamica, purtroppo, ben nota da tempo ormai. Le donne sono spesso vittime di meccanismi coatti che impediscono loro di scegliere quando rinunciare ad una relazione, indipendentemente dai motivi. Anzi, i motivi possono anche non esserci. La libertà consiste proprio in questo, senza dover per forza risalire ad una causa scatenante. Ma, le reazioni da parte degli uomini sono fin troppo spesso violente. E quando non lo sono, sono intimidatorie oppure incentrate sul ricatto.

Minacce e ricatti a Roma

Ha minacciato la giovane di donna del Bangladesh, assumendo comportamenti violenti e intimidatori. E, come se non bastasse ha fatto leva su alcune foto intime che i due avevano da tempo. L’ansia della povera donna non ha fatto altro che incrementare: il timore principale era che quelle immagini sarebbero potute finire in mano ai propri familiari e amici, con tutte le conseguenze del caso.

La denuncia

Per fortuna, la donna poi si è fatta coraggio, decidendo di raccontare tutto alla Polizia che fermato l’uomo, un pakistano di 26 anni, in aeroporto mentre faceva rientro sul territorio nazionale dopo una breve permanenza in Pakistan. Ora l’uomo è fermo ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva sul caso.