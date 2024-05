Roma, weekend di multe nelle aree della movida: più di 13mila euro di sanzioni

Tra infrazioni al codice della strada e strutture ricettive irregolari, la polizia locale ha passato al setaccio le aree prese d’assalto dalla movida notturna.

È pioggia di multe nel weekend a Roma. Mentre piazze e ritrovi capitolini si animano col popolo della notte, anche il numero di multe e sanzioni aumenta drasticamente per la polizia locale. Solo nelle ultime ore si parla di più di 13mila euro di infrazioni elevate dagli agenti nelle aree dedite alla movida, dal Centro storico fino a quelle più prese d’assalto da giovani e turisti.

Controlli della polizia nelle aree della movida: oltre 200 violazioni al codice della strada

Sono stati oltre un migliaio i controlli della polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana, concentrati soprattutto nelle zone movida, tra cui Trastevere e Ponte Milvio, ritrovo di giovani e comitive, così come San Lorenzo e il Pigneto, per poi dedicarsi al Centro storico nel Rione Monti e a Campo dei Fiori.

In totale si contano poi circa una cinquantina di strutture ricettive sottoposte a verifiche, con un esito impietoso: gli agenti hanno infatti riscontrato 16 attività non a norma, sanzionate per diverse irregolarità, come la mancata esposizione di titoli, segni distintivi di classificazione, il mancato versamento del contributo di soggiorno alle casse comunali, per un totale di circa 13mila euro di sanzioni.

Sanzionato un gestore a Ponte Milvio: vendeva alcol ai minorenni

Non sono mancati poi controlli a Ponte Milvio, nel quadrante Nord di Roma. Qui gli agenti hanno sanzionato il gestore di un locale sorpreso a somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni.

Nei pressi di Trastevere, invece, una pattuglia è intervenuta per aiutare un ragazzo di 17 anni, trovato accasciato sul marciapiede mentre era contorniato da alcuni amici Il ragazzo era in evidente stato di alterazione alcolica, per questo motivo sono state necessarie le cure mediche del caso, segnalando l’episodio ai genitori.

Nell’ambito dei controlli sulla vendita e consumo irregolare di alcolici, gli agenti hanno registrato infine una ventina di illeciti e sanzionato tre minimarket, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito. Ulteriori contestazioni sono nel corso delle ultime ore sono scattate per occupazioni di suolo pubblico irregolari, per l’errata trattazione di rifiuti urbani e anomalie nei titoli autorizzativi di alcuni pubblici esercizi. Diverse poi le pattuglie impegnate nei controlli su strada, finalizzati al rispetto del codice automobilistico: controlli che hanno portato a ritirare una decina di patenti per guida in stato di ebrezza e più di 200 violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità.