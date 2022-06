Roma, zona Marconi: fiume d’acqua sulla carreggiata, strada chiusa (FOTO)

Fiume d’acqua in strada stamattina a Roma. Via Oderisi da Gubbio in questo momento risulta chiusa al traffico veicolare tra Via Borghesano Lucchese e Piazza della Radio in zona Marconi causa allagamento Al momento sono in corso le verifiche in loco per capire la causa della copiosa fuoriuscita d’acqua dalla carreggiata. Ripercussioni si registrano al traffico locale.

Allagamento a Marconi oggi 10 giugno

L’allarme è scattato stamattina intorno alle 5.00 del mattino. Sul posto sono presenti gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale impegnati per le chiusure e la messa in sicurezza di Piazza della Radio, a causa della perdita di acqua. Sul posto anche il personale Acea e i Vigili del Fuoco.