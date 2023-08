Ruba auto della Polizia e scappa, rocambolesco inseguimento per le strade di Roma: arrestata

Una vicenda rocambolesca quella che ha interessato ieri, venerdì 25 agosto, un’auto civetta della polizia di Roma Capitale. Gli agenti erano intenti a effettuare dei controlli in zona Termini, a Roma, quando l’auto di pattuglia è stata letteralmente soffiata loro da sotto gli occhi. Una donna è salita a bordo della vettura e si è data alla fuga, lasciando i vigili senza mezzo.

Rubata un’auto della polizia durante i controlli

I vigili si trovavano la mattina del 25 agosto nei pressi della Stazione Termini per effettuare dei controlli sui taxi e Ncc che generalmente sostano nell’area, una routine portata avanti dagli agenti della Squadra vetture della Polizia di Roma Capitale. Vuoi perché gli agenti erano intenti nei controlli, vuoi per uno scatto furtivo della protagonista di questa storia, una donna ha approfittato del momento di distazione per introdursi nell’auto dei vigili, una Fiat Tipo di colore marrone metallizzato, scappando a tutto gas e lasciandoli senza pattuglia.

Vigili inseguono la ladra sull’auto civetta

La ladra, che secondo le testimonianze era cosparsa di tatuaggi, si è mossa così da Termini prendendo Porta Pia, per poi dirigersi verso la Nomentana. Lì è stata intercettata da una volante della Polizia di Stato che l’ha fermata. Poco dopo sono sopraggiunti di supporto anche un motociclista del Gruppo intervento traffico e due agenti del Gssu gruppo sicurezza sociale urbana. Intercettata la donna a San Basilio, la cattura è stata opera degli stessi agenti del Git. La mattinata di inseguimenti per i vigili e per la ladra si è conclusa così a Piazza Sempione, dove la donna è stata finalmente presa e arrestata.