Ruba cibo dagli scaffali, poi racconta: ‘Ho un figlio disabile e non ho soldi’. Ecco com’è finita

Esistono i ladri, i malviventi che non si fermano davanti a nulla e che continuano senza se e senza ma la propria attività losca. Poi ci sono quelli che non sono ladri, ma sono ‘costretti’ a rubare per sopravvivere perché non hanno soldi neanche per fare la spesa, per vivere in maniera dignitosa come dovrebbero tutti. E’ il caso di una mamma che nella tarda mattinata di ieri è stata scoperta mentre asportava cibo dagli scaffali di un noto supermercato di Scauri, in provincia di Latina.

Leggi anche: Dall’Ucraina a Roma: i Carabinieri pagano il biglietto del treno alla mamma e alle figliolette

‘Non ho soldi per fare la spesa’ e ruba nel supermercato di Scauri

Prima la segnalazione di un addetto alla sorveglianza per quel furto tra gli scaffali e le casse ‘oltrepassate’ senza pagare, poi la storia a lieto fine, per quanto possibile, per la donna di 64 anni, una mamma di un figlio disabile e incensurata. Sì, perché sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Stazione di Scauri, che hanno accertato il furto, hanno acquisito la denuncia presentata dal direttore del supermercato (una procedibilità di ufficio), ma poi non si sono voltati dall’altra parte. Anzi, hanno dimostrato di avere un cuore grande, di essere sensibili e generosi nei confronti di chi è meno fortunato.

I Carabinieri le pagano la spesa

I militari, infatti, hanno verificato lo stato di indigenza della donna e hanno deciso di pagarle la spesa. Lei che aveva portato via dal supermercato soprattutto cibo e prodotti per la cura della persona. A dimostrazione che quando si tratta di aiutare le persone in difficoltà i Carabinieri ci sono. E ci saranno sempre.