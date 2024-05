Ruba da un distributore automatico di una scuola: arrestato 34enne a Priverno

L’uomo si è insinuato dentro una scuola, puntando alla macchinetta.

Prosegue la scia di furti nelle scuole e negli istituti scolastici a Roma così come negli altri capoluoghi della regione. Questa volta è il turno di Priverno, in provincia di Latina, dove nelle ultime ore un uomo si è insinuato all’interno di un istituto scolastico per forzare il distributore automatico, generalmente utilizzato da insegnanti e studenti.

Scassina una scuola per rubare dalla macchinetta: fermato un 34enne

Lunedì 20 maggio i carabinieri della stazione locale di Priverno, coadiuvati dai colleghi della stazione di Sonnino, sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione che in una scuola del capoluogo pontino c’era stato un furto poche ore addietro. Dopo aver estratto le immagini dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto, i militari hanno così appurato che un uomo si era introdotto nella scuola nella prima mattina di domenica 19 maggio. L’uomo, un 34enne originario di Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, ha così forzato l’ingresso laterale dell’istituto all’incirca verso le ore 7.20 di mattina, per poi puntare alla macchinetta della scuola, sottraendo contanti per un importo di circa 30 euro.

Dopo essere stato identificato, grazie alle telecamere del plesso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato.