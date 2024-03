Ruba tombini di ghisa in giro per il centro storico della città: beccato 51enne

Almeno 45 tombini scomparsi dal centro storico di Sezze: un uomo tra gennaio e febbraio ha sottratto i tombini esponendo la cittadinanza a rischi per l’incolumità.

Tombini scomparsi inspiegabilmente a Sezze, in provincia di Latina. È la scoperta curiosa operata dai carabinieri della stazione di Sezze che tra gennaio e febbraio hanno riscontrato l’assenza di diversi tombini di ghisa dal centro storico di Sezze. I militari, intervenuti per far luce sull’accaduto, sono riusciti solo nelle ultime ore a risalire al responsabile dell’accaduto.

Tombini di ghisa rubati a Sezze: denunciato un 73enne

Il centro di Sezze pieno di “buchi”, a causa di tombini sottratti a insaputa delle amministrazioni e dei cittadini. Un accaduto curioso tra gennaio e febbraio 2024 che dopo le denunce del sindaco di Sezze, ha finalmente trovato un responsabile.

Nel corso della mattinata del 6 marzo a Sezze, in provincia di Latina, i carabinieri della stazione di zona, dopo aver svolto un’attività di indagine preliminare, di concerto con la denuncia sporta dal sindaco di Sezze, hanno deferito in stato di libertà un cittadino, classe ’73, residente appunto nel comune di Sezze. Il 51enne è stato denunciato per furto aggravato.

L’uomo è ritenuto responsabile del furto di 45 tombini in ghisa, rubati in diverse vie del centro storico di Sezze, tra il mese di gennaio e febbraio: un fenomeno che avrebbe potuto avere anche ripercussioni più gravi sulla sicurezza della comunità.