Sabaudia baciata dalla fortuna: vinti 2 milioni di euro al Gratta & Vinci ‘Nuovo 50x’

Un Gratta e Vinci decisamente fortunato quello che ha permesso di portare a casa all’altrettanto fortunato cliente la bellezza di due milioni di euro! La dea bendata ha baciato la città di Sabaudia, in provincia di Latina. Va tuttavia detto che anche nel capoluogo pontino spesso si sono verificate importanti vincite.

Vinti a Sabaudia 2 milioni di euro al Gratta e Vinci “Nuovo 50X’.

Il mese di maggio si conclude con un’altra ricchissima vincita con i Gratta e Vinci. Questa volta la notizia arriva dalla provincia di Latina, precisamente da Sabaudia, dove un fortunato appassionato ha acquistato un tagliando Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 50x’. Come riporta Agimeg, protagonista della fortunata vincita è stata la tabaccheria e ricevitoria Silvis in via Duca del Mare. La vincita ottenuta nella rivendita è la più alta della settimana in Italia. Ricordiamo che il tagliando ‘Nuovo 50x’ ha il costo di 10 euro. Il fortunato cliente della tabaccheria di Sabaudia, grattando il ‘Nuovo 50x’, si è portato a casa la vincita massima di 2 milioni di euro.

Il regolamento

Questo il regolamento ufficiale di come si possono vincere i premi con il Gratta e Vinci “Nuovo 50X’. ‘Se ne I TUOI NUMERI trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, se trovi uno dei numeri BONUS vinci 5 o 10 volte il premio corrispondente; oppure se ne I TUOI NUMERI trovi il simbolo x5, x10, x20 o x50 vinci 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente”.

I fortunati precedenti

Come anticipato, a Latina non è la prima volta che si ottiene una vincita importante al Gratta e Vinci. Ricordiamo infatti che ad agosto dello scorso anno, il tagliando ‘Il Re’ regalò un’altra vincita da 2 milioni di euro.