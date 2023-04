”Ho fatto ammazzare tuo fratello, posso farlo anche con te”: aggressioni alla compagna e ai figli minorenni

Latina, Sabaudia. Aggressioni, minacce, fustigazioni psicologiche e restrizioni. Tutto questo l’uomo aveva imposto alla usa compagna e ai suoi due figli minori, creando un vero e proprio regime dittatoriale dentro casa, asfissiante e assolutamente deleterio. Ora, dopo la denuncia, però, arriva una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento al coniuge, nei confronti dell’uomo: un cittadino indiano residente a Sabaudia di 47 anni, e che attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Aggressioni e minacce alla compagna e ai figli minorenni

Una vita che era ormai diventata un incubo per la donna, ma non solo. Le continue violenze commesse dall’uomo nei confronti della coniuge e dei suoi due figli minori, fatte di minacce, aggressioni fisiche e violenze psicologiche, avevano indotto la donna ad uno stato di forte prostrazione; alla stessa per mesi era stato inoltre proibito di uscire di casa. Per tale ragione, dopo la coraggiosa denuncia, il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento al coniuge, nei confronti di un cittadino indiano residente a Sabaudia di 47 anni, attualmente agli arresti domiciliari.

”Ho fatto uccidere tuo fratello”

Al provvedimento si è giunti a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro la persona e contro la famiglia. Il Tribunale di Roma, concordando con le richieste formulate dalla Questura, ha emanato nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per anni due, con l’ingiunzione di non avvicinarsi alla moglie, di non rincasare più tardi delle ore 21.30 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30. L’uomo si era, inoltre, vantato di aver fatto uccidere in India il fratello di lei, per non aver rispettato gli ordini impartitile così di fatto aumentando il suo stato di prostrazione.

Il coraggio di denunciare

La vittima nonostante tutte le minacce subite, ha trovato la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine denunciando tutte le condotte subite e consentendo l’arresto dell’uomo. Con la misura di prevenzione emessa dal Tribunale di Roma, il predetto non potrà avvicinarsi all’abitazione della donna per due anni, né ai luoghi di lavoro o quelli da lei frequentati, con l’obbligo di allontanarsi anche in caso di incontro occasionale e non avere alcun contatto, né telefonico e nemmeno per interposta persona, con la vittima.