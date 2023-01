Salvatore Astarita, il 66enne travolto e ucciso in bici a San Felice Circeo

San Felice Circeo. Le strade della provincia di Latina hanno conosciuto un altro terribile dramma nelle ultime ore: un incidente mortale, in cui ha perso la vita nelle prime ore della mattinata di ieri, 5 gennaio 2023, un uomo di 66 anni, Salvatore Astarita. Aveva festeggiato il suo compleanno solamente il giorno prima, ed è stato travolto da un’auto guidata da un ragazzo di 20 anni di Sabaudia mentre si trovava in sella alla sua bici elettrica. Per lui, dopo il tremendo impatto con la carrozzeria della vettura, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Salvatore abitava a San Felice, ed era molto amato e stimato nella comunità. Come riportato anche nelle ultime ore con un altro articolo, l’incidente si è verificato sulla Migliara 58, precisamente tra Terracina e San Felice. Ma l’esatta dinamica è ancora tutta da acclarare, a ricostruirla saranno le indagini e i rilievi affidati agli agenti della Polizia Locale, che era arrivata sul posto contestualmente agli operatori sanitari del 118.

Bici travolta da un’auto, muore un 66enne: ieri aveva festeggiato il suo compleanno

La dinamica dell’incidente mortale a San Felice

E così, ancora una morte drammatica sulle strade provinciali. Ancora teatro di morte. L’incidente era avvenuto poco dopo le ore 9.00 di ieri mattina: Salvatore Astarita si trovava in sella alla sua bici elettrica, quando all’improvviso è stato letteralmente travolto e ucciso da una Fiat Panda alla cui guida si trovava un 20enne di Sabaudia. La salma della vittima 66enne è stata affidata all’autorità giudiziaria che dovrà valutare la necessità di nominare un perito al fine di svolgere esame autoptico il quale sarà di fondamentale importanza per stabilire quali siano state le ferite mortali ad ucciderlo dopo l’impatto tremendo. Parallelamente, continuano le indagini con i rilievi effettuati per stabilire il giusto grado di responsabilità sull’incidente.