“Salviamo il locale jazz nel cuore dell’Ostiense”, parte la raccolta fondi per riaprire il Jey

Storie di crisi economica, che in questo caso toccano anche quei locali della movida di via Ostiense. Qui si concentra molto del mondo della notte di Roma, tra le discoteche di via Libetta e numerosi locali di musica live molto vissuti soprattutto da quei ragazzi che vivono la strutture universitarie della zona. Tra i locali pieni, vi sono anche quelli che ancora non si sono ripresi dagli esiti nefasti della pandemia di Covid-19. Si tratta del Jey, locale dove veniva proposta musica jazz nel quadrante della Basilica San Paolo.

Le condizioni del Jey a Ostiense

Il Jey è un locale recente, che aveva aperto a pochi passi dalla Scuola di Lettere Filosofia e Lingue di Roma Tre poche settimane prima che esplodesse il Coronavirus in Italia. Come tante altre attività legate alla movida romana, nessuno si aspettava sinceramente di dover far fronte a un evento devastante nel marzo 2020, tra morti e chiusure obbligatorie dei locali. Sarà questo il colpo di grazia che, almeno momentaneamente, ha fatto chiudere i battenti al Jey, nonostante la sua attività venisse vissuta da tutte quelle persone che ricercavano buona musica a Roma o di passare una serata rilassante sulle note della musica jazz.

La raccolta fondi per salvare il locale jazz

“All’interno del Jay deve tornare la buona musica. Il locale deve riaprire”. Il messaggio dei cittadini è palese, specie perchè l’azione del Jay portava, al pari di altri locali nella zona di San Paolo, cultura all’interno del quartiere. Proprio per la forte impronta sociale, i cittadini hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per tenere aperto il locale jazz. L’extrema ratio per far tornare in pista l’imprenditore che stava gestendo il locale, sommerso purtroppo dagli arretrati di affitto e i bilanci devastati dall’azione del Coronavirus nella zona di Roma. Grazie alla buona volontà dei cittadini, riuscirà a riaprire?