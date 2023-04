Salzare, il Sindaco firma le ordinanze di sgombero: tra pochi giorni la demolizione delle palazzine

Nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile 2023, il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha firmato le ordinanze di sgombero relative alle palazzine E, F, G del comprensorio “Lido delle Salzare”, destinate all’abbattimento. Una grande notizia per i cittadini di Ardea, che finalmente vedranno demolito il Serpentone, ma anche una medaglia a doppia faccia dato che il comprensorio è abitato ancora da tante famiglie.

Il Sindaco firma le ordinanze di sgombero delle Salzare

Questa mattina il Sindaco ha firmato le ordinanze di sgombero di alcune palazzino del comprensorio, le ultime rimaste dopo le demolizioni avvenute negli anni passati. In particolare, con i richiamati provvedimenti, il Sindaco ha ordinato lo sgombero di tutti gli occupanti che, ad oggi, dimorano all’interno degli appartamenti. La Polizia Locale, attraverso l’affissione delle stesse sui singoli portoni degli immobili, provvederà alla notifica dell’atto.

Al via lo sgombero: dove andranno le famiglie?

L’ordinanza sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla notifica, dopodiché si procederà in breve tempo alla demolizione di tutti gli stabili. Adesso si solleva un ulteriore problema: molte famiglie tra quelle che ancora risiedono nello stabile vivono in condizioni economiche precarie, e all’interno dei nuclei familiari ci sono anche persone fragili. Se da un lato si pensa a eliminare una situazione di degrado, dall’altro però è ancora poco chiaro quale sia il piano a livello di politiche sociali per evitare di aggravare situazioni già di per sé difficili.

Certo è che da troppi anni il complesso delle Salzare causa disagi alla città intera. La criminalità è all’ordine del giorno nel quartiere e l’intera zona è oggetto di continui incendi dolosi. Le discariche a cielo aperto che costeggiano l’area archeologica di Castrum Inui potrebbero finire, forse, con la demolizione definitiva di un complesso che è la casa e il rifugio del degrado sul litorale di Ardea.