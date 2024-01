Santa Marinella, carabinieri scorgono un veicolo sospetto e lo perquisiscono: dentro arnesi da scasso e refurtiva

Proseguono i controlli dei carabinieri di Civitavecchia per prevenire i furti nelle abitazioni e reati ai danni della collettività, con particolare riferimento ai comuni di Cerveteri, Santa Severa e Santa Marinella.

I carabinieri di Civitavecchia rafforzano i controlli per quanto concerne le numerose segnalazioni di furti in abitazioni e reati predatori, insistendo con operazioni sul territorio di Cerveteri, Santa Severa e Santa Marinella. Nelle ultime ore, per esempio, i militari hanno dato impulso a delle attività mirate di prevenzione e controllo del territorio, specialmente nelle aree notoriamente a più elevata sensibilità, nei pressi di abitazioni famigliari o in zone già note per episodi di criminalità diffusa.

Perquisita un’autovettura a Santa Marinella: ritrovati arnesi da scasso e refurtiva di un’abitazione

Nella serata di ieri, 25 gennaio, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nel centro urbano di Santa Marinella. Quando i Carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile della compagnia, sono intervenuti per fermare il veicolo con una serie di manovre repentine e rischiose, il mezzo è riuscito a sottrarsi al blocco stradale, seminando i controlli. Il veicolo ha così raggiunto via Asiago, dove è stato abbandonato dagli occupanti ancora con il motore acceso.

L’intuizione di fermare quell’auto si è poi rivelata corretta. I Carabinieri infatti a bordo dell’auto hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, una grossa smerigliatrice automatica, varie ricetrasmittenti, guanti, passamontagna e alcune posate in argento e altri oggetti in metallo prezioso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari per più approfonditi accertamenti.

Analoghi servizi di pattuglia e controllo sul territorio continueranno anche nei prossimi giorni, per fornire una risposta proattiva alla necessità di sicurezza della popolazione. A tal riguardo, si ricorda che è importante segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto alle autorità per favorire un tempestivo intervento.