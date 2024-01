Sara Marullo, scomparsa da venerdì: ritrovata in una buca nel parco delle Caffarella

Era scomparsa da giorni e dopo lunghe ricerche finalmente è stata ritrovata al parco della Caffarella Sara Marullo, presidentessa dell’associzione Amici del Parco Carlo Felice. Ne danno la notizia direttamente i volontari.

Era scomparsa dal 12 gennaio, senza lasciare traccia, senza alcun indizio che potesse spiegare dove fosse diretta. Sara Marullo è sparita nel nulla dall’ora di pranzo di venerdì, preoccupando amici e parenti. Da allora si sono mossi sulle sue traccia i carabinieri della caserma di San Giovanni e gli amici dell’associazione che presiedeva. Ed è stata proprio l’associazione Amici del Parco Carlo Felice a dare la notizia: Sara Marullo dopo giorni di ricerche è stata ritrovata.

La 59enne è riemersa dopo nemmeno 48h all’interno del parco della Caffarella a Roma. “Notizie fantastiche! Sara è stata ritrovata all’interno di una buca nel parco delle Cafarella e ora si trova in ospedale per osservazioni”, ha tenuto a informare via social l’associazione Amici del Parco Carlo Felice, “Grazie, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a spargere la voce”. Allerta massima in queste ore di ricerche da parte delle forze dell’Ordine, avvisate dai conoscenti, ma anche grazie al tam tam di chi in questi anni ha imparato a conoscere Sara Marullo, ad apprezzarla per il suo operato.

Cosa ci faceva in una buca?

La donna è stata ritrovata appunto la mattina di domenica 14 gennaio, all’interno di una buca nel parco. Bisognerà far luce però sul perché si trovasse lì e sul come ci sia finita. Un interrogativo che sollevano in tanti, mentre tirano un sospiro di sollievo: “Che ci faceva Sara da sola al Parco della Caffarella senza chiavi di casa e senza telefonino? Mi sembra assurdo e Sara non è una sprovveduta”. Sarà lei a fornire risposte, rasserenando tutta la comunità.

Anche perché la donna sembrerebbe essere stata un’attivista sempre presente e scrupolosa. Ogni gesto calcolato: una vita piena, ragionata e ricca d’impegni. Per questo ipotizzare una fuga resta azzardato. Anche se tutte le eventualità ancora sono al vaglio. Il rapporto in casa, tra parenti e amici, era ottimo. Una spalla per i colleghi, riferimento per i nuovi. Il ruolo da Presidentessa dell’Associazione non ne aveva cambiato i tratti, anzi aveva acuito le peculiarità empatiche e la disponibilità a cercare di capire gli altri.