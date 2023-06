Sassaiola sulla Roma-Viterbo, pietre contro il treno alla stazione Monte Mario: si cerca un gruppo di ragazze

Nuovi atti vandalici contro i mezzi pubblici, questa volta in un fatto che ha toccato un treno sulla Roma-Viterbo. È stato infatti preso a sassate un convoglio, mentre attraversava la stazione ferroviaria di Monte Mario. Attimo di paura tra i pendolari, che avrebbero visto come responsabili del gesto un gruppo di ragazze. Sarà la videosorveglianza della fermata a chiarire le dinamiche del pesante atto vandalico.

La sassaiola contro il treno della Roma-Viterbo

Si stava concludendo la giornata di ieri, sabato 3 giugno, quando un convoglio ferroviario è stato preso a sassate mentre era in prossimità della stazione di Monte Mario. Intorno alle 21.30, un sasso di grosse dimensioni avrebbe rotto il vetro di un mezzo, scongiurando fortunatamente la possibilità di ferire qualche pendolare o macchinista del mezzo. Secondo le testimonianze arrivate riguardo il lancio di massi sul mezzo ferroviario, le pietre potrebbe essere state anche più di una, con voci che addirittura parlano di 3/4 massi lanciati.

Nel mirino un gruppo di ragazze

Le maggiori indiziate, secondo le testimonianze dei pendolari, sarebbero un gruppo di ragazze. Le giovani, probabilmente tutte minorenni, avrebbero iniziato a lanciare pietre contro il mezzo della Roma-Viterbo per gioco. Un atto vandalico a tutti gli effetti, con le stesse ragazzine che non hanno tenuto conto dei danni che avrebbero provocato, il rischio di ferire qualcuno e soprattutto i problemi che avrebbero causato. Un’azione non nuova però sul territorio romano, con gruppi di giovani che stanno creando problemi di ordine pubblico su tutto il territorio capitolino.

L’azione delle baby gang a Roma

Che oggi ci sia un caso baby gang a Roma, è abbastanza palese. Sono nelle ultime settimane, possiamo contare diverse situazioni che hanno visto protagonisti “piccoli criminali” nella Capitale. Alla stazione di Monte Mario, sono arrivati sassi sul treno. Poi, l’aggressione a un dipendente ATAC alla stazione Anagnina e un forno elettrico lanciato al Laurentino 38 su un bus.