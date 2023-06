Ferrovie Roma-Lido e Viterbo, Astral assume 20 nuove figure: profili richiesti

Nuove assunzioni Astral. La società di gestione della rete viaria della Regione Lazio assume nuovo personale. La società è alla ricerca di 20 figure e indirà presto una procedura selettiva per reclutare le nuove unità di personale per le ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui posti di lavoro Astral Lazio e sul bando in arrivo.

Addio Atac, i treni Roma-Lido e Roma-Viterbo passano a Cotral e Astral: si va verso l’ammodernamento

Astral assume 20 nuove figure: tutti i dettagli

La Giunta regionale del Lazio avrebbe autorizzato Astral – Azienda Strade Lazio Spa ad avviare il reclutamento di nuove risorse da impiegare per la gestione delle linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. La delibera regionale prevede assunzioni in Astral Lazio per circa 20 nuove figure.

Le nuove reclute saranno indispensabili per il potenziamento dell’attuale dotazione organica della società pubblica, per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza ferroviaria stabiliti dalle norme di settore e dalle relative disposizioni attuative. Per le assunzioni si ricorrerà a una procedura pubblica di selezione. Verrà quindi pubblicato un bando di concorso sul sito di Astral Lazio per l’assunzione del personale.

Profili richiesti e bando

La sfida per Astral è quella di arrivare ad offrire un servizio sempre migliore, degno della Capitale, anche in vista del Giubileo del 2025 e le nuove assunzioni sono un passo importante per il potenziamento delle linee. Le nuove assunzioni Astral sono rivolte a diverse figure, che saranno utili alla società per gestire al meglio le ferrovie di collegamento di Roma con Lido di Ostia e Civita Castellana-Viterbo. Le figure richieste sono:

operatori scambi cabina;

operatori qualificati;

capo stazione;

capo unità tecnica;

operatore tecnico;

coordinatore ferroviario.

Tutti coloro che sono interessati a questa notizia di assunzione di Astral Lazio dovranno attendere la pubblicazione del bando e dell’avviso di reclutamento sul sito della società. Il bando sarà quindi consultabile sul portale web dell’ente attraverso il seguente percorso: Società Trasparente > Selezione del personale > Reclutamento del personale > Avvisi di selezione.