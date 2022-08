Sassi contro un’auto dei Vigili in via Salviati: ‘Servono maggiori controlli’

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato l‘ennesimo caso di sassaiola contro un autobus Atac in transito nelle vicinanze del campo nomadi in via Candoni. E oggi ci risiamo, purtroppo. Ma questa mattina ad esser stata presa di mira un’auto della Polizia Locale impegnata nel controllare l‘ingresso del campo Rom di Via Salviati.

Leggi anche: Roma, ancora sassi contro un bus Atac in transito in via Candoni

Sassi contro un’auto della Polizia Locale: i fatti

Come dicevamo, i fatti sono avvenuti questa mattina quando una pattuglia della Polizia Locale — durante l’ordinario servizio di controllo nel campo nomadi di via Salviati — è stata raggiunta da un sasso. Lanciato da ignoti, fortunatamente non è stato arrecato alcun danno al personale. Sono attualmente in corso le verifiche da parte degli per determinare per risalire al responsabile dell’accaduto.

Il commento di Marco Milani (SULP)

Sull’episodio, che ha messo a repentaglio la sicurezza degli agenti presenti, è intervenuto anche, con un duro commento, il Segretario Romano Aggiunto del SULPL, Sindacato Autonomo Lavoratori Polizia Locale, Marco Milani che in una nota denuncia: