Aprilia. A scuola c’è la scabbia, e la notizia non ha tardato di generare un certo scalpore. La scoperta risale a qualche giorno fa e a renderlo noto è stato il dirigente scolastico. Parliamo dell’Istituto “Arturo Toscanini” di Aprilia, dove è stato accertato definitivamente un caso improvviso della malattia causata dal sarcoptesscabiei; si tratta di un acaro che scava cunicoli sotto alla pelle e causa un intenso prurito che può essere anche invalidante nei casi peggiori.

Allarme scabbia in un istituto di Aprilia

Una comunicazione che arriva come un fulmine a ciel sereno tra i ragazzi dell’Istituto, data direttamente dal dirigente scolastico Enrico Raponi, mentre la situazione è monitorata dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina. Nella nota il dirigente ha detto: ””Senza creare inutili allarmismi, si precisa che il contagio avviene in genere per contatto diretto e prolungato, pelle contro pelle”. E ha aggiunto, successivamente, che “le probabilità di contagio sono molto basse in ambito scolastico”.

Fiuggi, due casi di scabbia tra gli immigrati: scoppia una dura protesta

”Controllate i vostri figli”

Ad ogni modo, Raponi ha anche invitato i genitori degli alunni, “non potendo tuttavia escludere con certezza il rischio”, a controllare i propri figli, ponendo una certa attenzione proprio sulla comparsa del quadro sintomatico tipico della malattia: prurito e lesioni cutanee. E sulla faccenda, ha aggiunto infine: “Nel caso compaiano tali sintomi, si consiglia di accompagnare il proprio figlio dal medico curante o dal pediatra per una visita di controllo”. Nel frattempo, poi, il personale della scuola intensificherà comunque le normali pulizie a garanzia dell’igiene ambientale, continuando parallelamente a monitorare la situazione perché non sfugga di mano.