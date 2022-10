Aprilia, nasconde più di 11 chili di cocaina nel trolley: arrestata insospettabile 58enne

Pensava che la sua attività potesse passare inosservata. Non sapeva, invece, di essere attenzionata da qualche tempo dagli agenti della Squadra Mobile di Latina, che sospettavano avesse droga in casa. Ma i poliziotti non immaginavano di certo di trovare un quantitativo così elevato di sostanza stupefacente, oltretutto cocaina purissima: oltre 11 chili.

La donna, che apparentemente conduceva una vita normale, con un lavoro come addetta alle mense, era insospettabile. E per questo credeva di poterla fare franca Lei, una 58enne residente ad Aprilia, per non farla trovare e stare più sicura, aveva pensato di non nasconderla in casa, ma altrove. Però i poliziotti sono riusciti lo stesso a trovarla.

L’arresto

La donna è stata arrestata nel pomeriggio del 24 ottobre. L’accusa è di detenzione di stupefacenti, circa 11 kg di cocaina. Gli agenti della Sezione Antidroga sono arrivati alla 58enne nel corso di un servizio per la prevenzione e la repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, Ritenendo che potesse avere una non meglio precisata quantità all’interno del proprio appartamento, i poliziotti hanno fermato la donna nei pressi di casa. Il nervosismo mostrato dalla 58enne al momento del controllo ha insospettito gli agenti che, una volta all’interno dell’appartamento, hanno effettuato una prima perquisizione, che ha dato esito negativo.

I poliziotti, però, non erano convinti di aver trovato tutto e hanno voluto approfondire il controllo. Hanno quindi trovato una cantina di pertinenza dell’abitazione della donna, ad Aprilia. Lì era nascosto un trolley, al cui interno c’erano dieci panetti di droga, per un peso complessivo di 11,130 kg di cocaina.

Al termine degli atti di rito, la 58enne, su disposizione del P.M. di turno, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti circa la provenienza dello stupefacente sequestrato.