Scale mobili fuori servizio da un mese alla stazione di Roma Termini: il dramma di turisti e pendolari

Le scale mobili della stazione metropolitana Roma Termini sono ancora fuori servizio. “Impianto in attesa di collaudo. Ci scusiamo per il disagio”. Queste le parole riportate sul cartello informativo posizionato a ridosso della scale mobili, che non ne vogliono proprio sapere di ripartire, ormai già da fine marzo.

“Stiamo lavorando per voi”: ma le scale sono ferme da un mese

Non è dato sapere quando ripartiranno. Sul cartello c’è anche scritto: “Stiamo lavorando per voi” ma non sono mai presenti addetti ai lavori per la riparazione. La situazione rimane ferma, come le scale, ormai da un mese. Un luogo così importante e transitato come la stazione di Termini è senza scale mobili. Un disagio immenso per i pendolari e per i turisti che devono percorrere a piedi ogni singolo scalino appena usciti dai treni della linea A.

Roma, ragazza disabile vuole visitare il Colosseo ma le scale mobili nella Metro sono fuori uso: portata in braccio dagli agenti (FOTO)

Scale mobili a Roma Termini fuori servizi: l’ira di turisti e pendolari

Le scale in questione portano alla metro B e all’uscita dalla stazione, e sono dunque tra le più transitate della stazione. Oltre alla scomodità di dover prendere le scale, c’è anche da sottolineare come questo mancato servizio costringa le persone ad affollarsi sugli scalini nelle ore di punta. Lavoratori e studenti sono accalcati sulle uniche scale che si possono percorrere, formando così una fila e allungando i tempi di passaggio nella stazione. Per non parlare poi dei turisti, costretti a spostarsi con valige, passeggini e quant’altro e lo sforzo che viene richiesto alle persone più anziane.

D’altronde non è la prima volta che a Roma succedono queste cose e non è di certo la prima volta che i turisti vengono nella Capitale e non trovano servizi. L’ultimo fatto eclatante risale proprio a pochi giorni fa, quando una ragazza disabile, affetta da SLA, è stata accompagnata in braccio dagli agenti della Polizia Locale per vedere il Colosseo.

Il motivo? Le scale che da largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo sono chiuse da mesi, perché ritenute pericolanti, mentre la scala mobile presente all’interno della fermata Colosseo linea B è anch’essa fuori uso da tempo.