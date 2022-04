Scappa da Roma per darsi all’agricoltura: trovati oltre 500 gr. di stupefacente in casa

Anzio. Un giovane romano di 28 anni trasferitosi ad Anzio, lontano dal trambusto e dal caos cittadino per darsi all’agricoltura, alla coltivazione a km zero e ai prodotti naturali della terra. Peccato, però, che i frutti del suo faticoso lavoro bucolico fossero degli stupefacenti, e non proprio di quantità modeste. Ora, è stato arrestato, ed è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli a domicilio: trovano 500 gr. di marijuana

Durante i controlli presso la sua abitazione, gli agenti operativi sul posto hanno notato una “serra” in un giardino che ha destato molto più di qualche sospetto. I dubbi, poi, sono stati immediatamente confermati dalla perquisizione domiciliare che ha permesso ai poliziotti di rinvenire diversi grammi di marijuana pronta per essere spacciata.

Più precisamente, all’interno della casa, nella camera da letto, nascosti all’interno di alcuni mobili, hanno scovato: 26 contenitori riportanti diverse sigle con differenti grammature, per un totale di circa 500 grammi di marijuana.

Spaccio e detenzione: scattano i domiciliari

E, come se non bastasse a confermare il tipo di attività, 2 bilancini di precisione; una macchina per il sottovuoto e diverso denaro contante per un valore di circa 700 euro. A finire in arresto un 28enne romano con precedenti specifici. Successivamente, il giovane è stato accompagnato all’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.