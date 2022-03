Scardina la porta della scuola per svaligiare il distributore di merendine: acciuffato ladro, ha solo 11 anni

Ladro di merendine, ma anche di soldi, a soli 11 anni. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio a Roma. Il ragazzino ha aspettato la fine delle lezioni e l’arrivo del buio per tornare a scuola armato di un grosso cacciavite. Era convinto che nella scuola, l’Istituto Comprensivo Elisa Scala di via Motta Camastra, non ci fosse più nessuno.

Bimbo armato di cacciavite scardina la porta della scuola e svaligia il distributore

Passando da un’entrata laterale, ha scardinato una porta secondaria ed è riuscito ad entrare nella scuola. Poi si è diretto verso i distributori di merendine e ne ha puntato uno. Ha quindi iniziato a colpirlo con il cacciavite, fino a quando non lo ha aperto. Il ragazzino si è quindi impossessato di tutti i soldi che vi erano all’interno, circa una ventina di euro, e di alcune merendine. Ma, mentre stava racimolando il bottino, è stato sorpreso dall’arrivo dei carabinieri e degli insegnanti.

Il rumore provocato dai colpi dati con il cacciavite, infatti, aveva allarmato un paio di docenti rimasti nell’istituto oltre l’orario scolastico per questioni organizzative. Gli insegnanti avevano immediatamente contattato il NUE. In pochissimi minuti sul posto, a sirene spente, era arrivata una pattuglia dei carabinieri di Tor Bella Monaca.

I militari, fatti entrare silenziosamente dalla porta principale, hanno sorpreso il ladro. Ma la sorpresa più grande è stata per i militari e per i docenti nello scoprire che il malvivente era un bambino della scuola elementare. Il bimbo, di soli 11 anni, non essendo imputabile a causa dell’età è stato riaffidato ai genitori. La vicenda, e il nome dei bambino, è comunque stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Leggi anche: Roma. Risse nel bar e clienti che si lanciano le sedie: chiuso locale per 15 giorni