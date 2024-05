Scia di controlli dei carabinieri a Nord di Roma: cinque arresti per droga

I militari hanno colto inflagranti diverse persone tra Casalotti e La Storta.

Controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, con particolare attenzione alle periferie Nord di Roma. Nelle ultime ore sono finiti sotto la lente dei militari diversi soggetti, accusati di spaccio e trovati in possesso di svariate quantità di stupefacenti. I carabinieri hanno così sequestrato cocaina e hashish e i proventi dello spaccio, arrivando ad arrestate cinque persone tra Casalotti e La Storta.

Spaccio a bordo strada a Casalotti: arrestate tre persone

Nello specifico, i carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, in via Sinago, hanno controllato un veicolo con un uomo e una donna che hanno da subito mostrato un atteggiamento sospetto, motivo per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. La donna è stata infatti trovata in possesso di 24 grammi circa di cocaina suddivisa in 28 dosi, e l’uomo di 1.135 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Stessa sorte, poche ore dopo, in via di Casalotti, per una donna fermata a bordo della propria autovettura che, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stata trovata in possesso di 18 grammi di cocaina, suddivisa in 31 dosi, 3 grammi di hashish, suddivisi in 4 dosi, e della somma contante di 135 euro, presunto provento dell’attività illecita.

Nascondevano cocaina nel vano dell’auto: arrestata a La Storta coppia di pusher

Ancora, i carabinieri della Stazione di Roma La Storta, poche ore dopo, nel percorrere via Mario Fasulo, hanno fermato un’autovettura con a bordo una coppia di romani, di 50 e 25 anni, con precedenti. Nel corso del controllo, l’attenzione dei militari si è rivolta ad un involucro posizionato all’interno del vano porta oggetti al cui interno è stata poi rinvenuta della cocaina, suddivisa in 27 dosi per un totale di 23 grammi e della somma di 200 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

I risultati conseguiti dimostrano il constante impegno della Compagnia di Roma Cassia nell’attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nell’area nord della Capitale.