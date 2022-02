Sciopero e manifestazione a Roma martedì 15 febbraio 2022: orari, strade chiuse e bus deviati

Sciopero e manifestazione a Roma martedì 15 febbraio 2022, ecco orari, strade chiuse e bus deviati. Si preannuncia una giornata calda quella di domani nella Capitale a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati. Il punto di ritrovo per domani sarà il Circo Massimo. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere.

Leggi dunque: Calendario scioperi febbraio 2022, date e orari: le giornate a rischio

Sciopero e manifestazione a Roma martedì 15 febbraio 2022: orari

Per ciò che riguarda la Capitale la manifestazione è prevista domani, martedì 15 febbraio 2022, dalle 14,30 alle 19.00. A scendere in piazza, al Circo Massimo come detto, sarà la “Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI)” a “difesa della Costituzione e contro le attuali politiche governative del lavoro e della scuola”. Sono attese circa 4.000 persone.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per lo sciopero

Ma come sarà interessata la viabilità? Divieti di sosta saranno istituiti su:

Via del Circo Massimo;

Via dell’Ara Massima di Ercole;

Via dei Cerchi;

Piazzale Ugo La Malfa;

Via della Greca.

Possibili deviazioni anche per il trasporto pubblico e privato. In caso di occupazione e/o chiusura di via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di fermi e/o deviazioni per le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Manifestazione a Roma 15 febbraio 2022

La mattina invece, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avrà luogo un’altra manifestazione, in largo Bernardino da Feltre. In base alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte alla Viabilità, le linee 3NAV- 8 (uscita e rientrata) – H -44- 75-115, potrebbero subire limitazioni e/o deviazioni.