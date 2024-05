Sciopero scuola venerdì 24 maggio 2024: tutte le info

All’ultimo sciopero di pochi giorni fa, il 9 maggio, si aggiunge così una nuova rivendicazione del personale docente e Ata.

Ultimo stop del personale docente prima della fine della scuola. È stato indetto uno sciopero del personale docente e Ata per venerdì 24 maggio, che coinvolgerà sia i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato per 24 ore, dall’inizio della campanella a fine giornata in tutta Italia. All’ultimo sciopero di pochi giorni fa, il 9 maggio, si aggiunge così una nuova rivendicazione del personale docente e Ata per chiedere standard qualitativi dell’istruzione più consoni. I disagi nella scuola, soprattutto a Roma, sono prevedibili.

Quali scuole saranno interessate dallo sciopero?

Lo sciopero del 24 maggio interesserà i docenti e il personale Ata delle scuole pubbliche, comunali e private. Gli unici istituti esclusi dalle rivendicazioni saranno gli asili nido.

Le motivazioni dello sciopero

Sono diverse le motivazioni trapelate tramite i diversi sindacati di categoria. Per Csle, il comparto scolastico si trova ad affrontare numerose difficoltà che possono essere affrontate solo con un “aumento oneroso più adeguato allo standard europeo, con riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti del Mim, Direzioni Regionali e UU.SS.PP.”, discutendo poi l’estensione del lavoro usurante a tutti i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado. Il Csle si batte poi per un’immediata ispezione in tutte quelle scuole dove i Dirigenti scolastici assumono decisioni illegali nei confronti del personale (non applicazione Ccnl), per l’introduzione della figura dello psicologo esterno nelle strutture scolastiche dedicate al personale che ne richiede la prestazione.

Inoltre, il Saese (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia), come riportano le motivazioni ufficiali dello sciopero, chiede di prendere in considerazione le proprie osservazioni sulla dieta del gruppo sanguigno, con l’intenzione di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della cura della propria salute alimentare e fisica in generale.