Sciopero trasporti a Roma oggi 14 gennaio 2022: a rischio bus e metro, gli orari

Sarà un venerdì nero e di passione quello che dovranno affrontare oggi i pendolari della Capitale. Sì, perché è stato indetto uno sciopero e il trasporto pubblico si ferma, i lavoratori incrociano le braccia. Si tratta, in realtà, di una mobilitazione che investirà e riguarderà tutta Italia ed è voluta da diverse sigle Sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna).

Sciopero Atac Roma oggi 14 gennaio 2022: orari di bus e metro

Come fa sapere l’azienda capitolina dei trasporti, sulla rete Atac lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo sciopero, tra l’altro, riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Il servizio, quindi, sarà garantito fino alle ore 8.30; poi, fino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio e tutto dovrebbe tornare ‘regolare’. Tra le motivazioni della protesta la richiesta di un rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.





Sciopero trasporti a Roma 14 gennaio 2022

Ma non solo. Come fa sapere Roma Mobilità oggi, venerdì 14 gennaio, a causa dello sciopero indetto dai sindacati Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, Faisa Cisal e Ugl FNA, i seguenti servizi potrebbero non essere garantiti: sportello al pubblico di piazzale degli Archivi – dalle 13.30; contact center 06 57003 – dalle 15.00 (sempre attivi i tempi di attesa bus, car sharing e segnalazioni semafori); Centrale della Mobilità – dalle 17.20; Check point bus turistici Aurelia – dalle 11.00 alle 14.00 e box informativo Termini – dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Incroceranno le braccia anche i lavoratori di Roma Tpl e Cotral con bus, metro e tram che potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni.