Sciopero trasporti a Roma venerdì 25 febbraio 2022: orari di bus e metro, le fasce garantite

Lo avevano annunciato da settimane, ma ora il giorno ‘nero’ sul fronte trasporti è arrivato. Da questa mattina a Roma (e non solo) bus, metro e tram sono a rischio perché è stato indetto uno sciopero su scala nazionale da diverse sigle sindacali. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl hanno dichiarato ‘lo stato di agitazione sindacale unitario‘ e da Napoli a Milano, passando per la Capitale, sono tanti i pendolari che oggi si troveranno in difficoltà, tra tratte bloccate e pochi mezzi.

Sciopero Atac: gli orari di bus e metro

Nel territorio di Roma Capitale, come fa sapere Atac, lo sciopero riguarda l’intera rete dell’azienda e l’intera rete RomaTPL. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nel dettaglio, oggi, venerdì 25 febbraio:

sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; non è garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno;

il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.



Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, invece, a Roma sul fronte trasporti:

è garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”);

il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”); non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero di oggi, che andrà avanti per 24 ore, è stato proclamato per ottenere un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia, con il solo obiettivo di rivedere le regole del settore. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto nazionale e il miglioramento delle condizioni normative e salariali e vogliono essere ascoltati.

Sciopero degli aerei

Si fermano sì bus, metro e tram, ma è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore a cui hanno deciso di aderire diverse compagnie aeree, come KLM Royal Dutch Airlines e Air France. I lavoratori, quindi, incroceranno le braccia, ma saranno comunque rispettate delle fasce orarie garantite per i viaggiatori: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.