Sciopero treni 23 e 24 marzo 2024: cancellazioni, ritardi e modifiche

Fine settimana all’insegna dei disagi per chi dovrà spostarsi in treno. Annunciato uno sciopero di 24 ore che interesserà il weekend: i collegamenti potrebbero pertanto subire cancellazioni e ritardi. Come conoscere lo stato del proprio treno e le modifiche alla circolazione in tempo reale.

Trasporto pubblico, per chi ha acquistato un biglietto ferroviario per il weekend potrebbero esserci alcune novità da tenere in considerazione. In queste ore è stato infatti annunciata una mobilitazione che durerà 24 ore: ad essere interessato sarà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Disagi e ripercussioni per i pendolari potrebbero registrarsi anche prima e dopo l’inizio (e la conclusione) dello sciopero. Come sempre tuttavia ci saranno comunque tutta una serie di corse garantite.

Treni, fine settimana di scioperi: gli orari

Partiamo innanzitutto dal considerare gli orari della mobilitazione sindacale. Lo sciopero è stato indetto dalle ore 21.00 di sabato 23 marzo 2024 fino alle ore 21.00 dell’indomani, domenica 24 marzo 2024. I viaggiatori dovranno pertanto prestare la massima attenzione circa lo stato del proprio treno: questo perché, come ricordato anche da Trenitalia in una nota, durante la mobilitazione potrebbero verificarsi ulteriori variazioni e modifiche non preventivabili in anticipo.

L’invito è pertanto quello di fare riferimento ai canali ufficiali delle varie compagnie ferroviarie e ai comunicati che verranno diffusi nelle stazioni nonché a mezzo stampa. Inoltre c’è da considerare i viaggi “a cavallo” dell’inizio dello sciopero: quelli che si troveranno in itinerario ad agitazione iniziata dovrebbero comunque arrivare alla destinazione finale a patto però, spiega Trenitalia, di raggiungerla entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Viceversa, c’è la possibilità che i convogli si fermino in stazioni precedenti.

Trasporto Regionale: fasce di garanzia durante lo sciopero

Chiaramente lo sciopero interesserà anche le tratte di collegamento al livello regionale. Quelle utilizzate per la maggior parte dai pendolari specie per raggiungere il posto di lavoro. Ebbene, in questo caso saranno garantiti comunque i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione:

Dalle ore 06.00 alle ore 09.00

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali

Clicca qui per conoscere la situazione nella tua Regione

Sciopero treni come funziona il rimborso del biglietto

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Per quanto riguarda le informazioni sui collegamenti e sui servizi attivi nel corso dello sciopero i viaggiatori potranno invece fare affidamento sui seguenti canali:

App Trenitalia

Sezione Infomobilità del sito Trenitalia

Numero verde gratuito 800 89 20 21

Biglietterie

Personale di assistenza clienti

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero: elenco completo

In caso di sciopero, come nel caso del prossimo fine settimana, vengono comunque garantiti una serie di collegamenti minimi. E’ possibile consultare l’elenco completo scaricando i due documenti allegati in PDF (download sicuro):