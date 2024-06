Scivola durante un’escursione sui Monti Cimini, salvato un 60enne via elisoccorso

L’escursionista si sarebbe infortunato gravemente, rimanendo bloccato sul sentiero.

Fine settimana col fiato sospeso sui Monti Cimini, sull’Antiappennnino laziale, dove ieri mattina un 60enne ha rischiato grosso durante un’escursione. L’uomo, originario di Viterbo, si è infortunato mentre era intanto a percorrere il sentiero che porta alla vetta del Monte Pallanzana, quando è stato necessario il soccorso via eliambulanza.

Si infortuna durante un’escursione sul Monte Pallanzana: salvato via elisoccorso

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nella giornata di ieri, sabato 8 giugno, sui Monti Cimini per soccorrere una persona infortunata sul sentiero che porta alla vetta del Monte Pallanzana, in provincia di Viterbo. L’allarme è stato ricevuto intorno alle ore 10:00 per una persona che sarebbe scivolata sul sentiero durante un’escursione. Attivata immediatamente l’eliambulanza regionale con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas, il medico e l’infermiere del 118.

L’infortunato, identificato come M.B., un uomo di 60 anni originario di Viterbo, ha mostrato al momento dei soccorsi di avere una probabile frattura alla caviglia sinistra. A causa della fitta vegetazione presente sul luogo dell’incidente, si è reso necessario perciò aprire un varco con una sega elettrica e facilitare le operazioni di soccorso. Una volta predisposta l’area di intervento per i soccorsi, è stato utilizzato il verricello per il recupero del paziente. Sul posto sono intervenute una squadra di terra del Cnsas e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato attivamente per garantire un soccorso rapido ed efficiente. Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Belcolle per ulteriori accertamenti e cure mediche.