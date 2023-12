Scomparsa una ragazza a Roma: si cerca la 20enne Domiziana Caudai. Con lei il cane Taco

Da lunedì 18 dicembre 2023, a Roma è scomparsa misteriosamente la giovane ragazza di nome Domiziana Caudai.

La comunità cittadina di Roma è in allarme dopo la misteriosa scomparsa della giovane Domiziana Caudai, avvenuta lunedì 18 dicembre 2023. La ragazza, di soli 20 anni, è stata vista per l’ultima volta alle 10.45 del mattino di quel giorno, e da allora ogni tentativo di contatto è stato vano.

La scomparsa di Domiziana Caudai a Roma: dove potrebbe essere andata la giovane ragazza

Penelope Onlus, l’associazione che si occupa di assistenza e ricerca persone scomparse, ha lanciato un appello urgente per la collaborazione dei cittadini. Secondo le informazioni fornite, Domiziana potrebbe trovarsi nei quadranti romani della stazione Termini, nel Quarticciolo o nel Parco Gaio Sicinio Bellutto, a poca distanza da piazza Sempione a Monte Sacro.

Cosa sappiamo di Domiziana Caudai: ecco com’era vestita il 18 dicembre 2023

La giovane, alta 1.65 metri, ha capelli castani con meches di colore verde e un distintivo tatuaggio sulla spalla sinistra, raffigurante un triangolo rovesciato. Al momento della scomparsa, indossava jeans chiari e larghi, una felpa blu con colletto rosa e scarpe da ginnastica nere. Un dettaglio importante è che Domiziana è accompagnata da un cane di razza “Bovare del Bernese” di nome Taco. Il cane è riconoscibile per la pettorina e il guinzaglio rosso.

Cosa fare in caso di avvistamento di Domiziana Caudai: ecco le indicazioni e chi chiamare per aiutare la giovane

Per qualsiasi avvistamento o informazione, si prega di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o Penelope Onlus al numero 3396514799. La famiglia e gli amici di Domiziana sono disperati e sperano che questo appello possa portare alla sua rapida e incolume riunione con i suoi cari. La collaborazione della comunità è fondamentale in situazioni come queste, e ogni piccolo contributo potrebbe fare la differenza nel ritrovare la giovane scomparsa. Nelle prossime ore, come spesso avviene in questi casi, potrebbero emergere nuove informazioni legate alla scomparsa di Domiziana.