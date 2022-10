Scomparso Luigi Ricciardella, è fuggito dall’Ospedale dei Castelli: ricerche in corso

Vanno avanti da tre giorni le ricerche di Luigi Ricciardella, ex carrozziere di Genzano. L’uomo è fuggito dal reparto Spde dell’Ospedale dei Castelli da venerdì scorso. La moglie ha presentato denuncia ai Carabinieri di Genzano il 12 ottobre. Le ore passano, le ricerche continuano ma ancora nessuna svolta.

Luigi Ricciardella scomparso: tre giorni di ricerche

Sono in corso le ricerche da 3 giorni di Luigi Ricciardella, il pensionato, ex carrozziere genzanese 65enne, scappato dal reparto Spdc dell’Ospedale dei Castelli da venerdì scorso, la cui denuncia la moglie ha presentato presso la stazione carabinieri di Genzano il 12 ottobre scorso.

Luigi Ricciardella è un pensionato ex carrozziere di Genzano, ha 65 anni ed è affetto da patologie psichiatriche. Era già fuggito due volte in passato dal pronto soccorso dell’Ospedale di Fontana di Papa dove era in cura per problemi di salute. Tutte e due le volte in cui era fuggito però i Carabinieri lo avevamo ritrovato nella sua cittadina, nel centro storico. Stavolta però, le ricerche proseguono ma di Luigi non c’è traccia.

Avvistato al confine con Ardea

L’ultima volta il 65enne è stato visto venerdì pomeriggio intorno alle 16 dalla consigliera comunale di Ariccia Alessandra Isopo nella zona di via Ardeatina, al confine tra Ariccia e Ardea. La consigliera ha allertato subito il 112, ma all’arrivo dei carabinieri l’uomo era già sparito.

L’associazione Penelope insieme ai Carabinieri e alla Protezione Civile stanno cercando Luigi su via Nettunense, via Campoleone, Genzano, Lanuvio e Ariccia, anche con l’ausilio dei cani e i droni in dotazione. Per coloro che lo dovessero avvistare è possibile contattare i Carabinieri di Genzano o il 112.