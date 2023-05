Scontri alla manifestazione contro le norme Covid a Circo Massimo, 13 persone a processo. A giudizio anche Fabio Corradetti

Fu una manifestazione dopo volarono sassaiole e diedero vita a scontri tra con le forze dell’ordine, quella organizzata da ultras e Forza Nuova nella zona di Circo Massimo a giugno 2020. Il blocco delle tifoserie violente romane e i militanti di estrema destra, in quell’occasione, s’incontrarono per protestare contro le rigide norme Covid-19 imposte dallo Stato italiano. Un’occasione per manifestare dissenso contro quello che fu il Governo guidato da Giuseppe Conte, ma anche provare lo scontro con le varie squadre antisommossa della Polizia di Stato italiana.

Sono 13 persone a processo per gli scontri del Circo Massimo

Saranno 13 le persone a rispondere per gli scontri avvenuti nel Centro Storico di Roma, cui prese parte anche il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. Tra le persone a lui vicine, sarà chiamato a giudizio Fabio Corradetti, ovvero il figlio della sua attuale compagna. Dai documenti emersi dal Tribunale di Roma, il figlioccio di Castellino deve già scontare 6 anni di reclusione in rito abbreviato, per via dell’assalto alla sede della CGIL nel centro della Capitale. Gli scontri fecero clamore, perchè non solo diedero vita a una violenta lite tra lo stesso Castellino – organizzatore della manifestazione – e l’attivista romano Simone Carabella per chi dovesse parlare davanti le telecamere, ma anche perchè venne picchiato un giornalista in quel frangente.

Il giornalista picchiato durante la manifestazione

Un collega venne picchiato durante la manifestazione No-Vax, con l’uomo che riportò numerose contusioni e a cui vennero dati 20 giorni di prognosi. In quel frangente, non mancarono le provocazioni di Selvaggia Lucarelli, con la nota opinionista televisiva che rischio anche lei il pestaggio all’interno dell’arena del Circo Massimo. Per tutti i soggetti chiamati a processo, che hanno tra i 22 e i 49 anni, sono diverse le accuse a loro carico: azioni di violenza privata, adunata sediziosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.