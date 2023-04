Roma-Feyenoord: mazze, bastoni e martelli. Così ci si prepara agli scontri

Tensioni a Roma e Capitale blindata. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorno, c’è tensione nell’aria per la partita che si disputerà proprio oggi, giovedì 20 aprile 2023, all’Olimpico tra Roma e Feyenoord. Nelle scorse settimane, era stato emanato anche l’ordine di impedire l’ingresso ai tifosi in trasferta per assistere al match valido per l’Europa League, dal momento che tra le due tifoserie non corre buon sangue.

Roma-Feyenoord, gli olandesi arrivano nella Capitale: ultras dei Paesi Bassi picchiato da tre giallorossi

Roma-Feyenoord: è tensione nella Capitale

Senza contare che esiste un precedente, che molti romani certamente ricorderanno: il pensiero, in queste ore, va subito a quel lontano 2015, ancora però vivido nella memoria di molti, quando un gruppo di ultrà olandesi aveva letteralmente devastato a fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. Nelle ultime ore, poi, sono arrivai anche gli sfottò da parte dei tifosi olandesi che, appunto, si sono fatti trovare proprio a Piazza di Spagna. Ad ogni modo, la tensione è abbastanza alta, e si teme che durante o dopo la partita le cose possano peggiorare. In giro ci sono circa mille operatori delle Forze dell’Ordine, allarmati dai possibili sconvolgimenti dell’ordine pubblico. Intanto, anche gli alberghi che accolgono gli ultrà sono stati informati di dover segnalare e trasmettere le loro posizioni. Sì, perché nonostante il divieto di trasferta, in molti sono giunti a Roma, e non potendo assistere alla partita, c’è il pericolo che possano essere giunti con scopi diversi.

I controlli della Polizia e cosa hanno trovato

Proprio nelle ultime ore, infatti, arrivano le prove concrete di una possibile faida tra le tifoserie. Infatti, i controlli non si fermano mai, e proprio nel corso di una di queste operazioni di setaccio che hanno uno scopo preventivo, ecco che la Polizia di Stato, il personale delle volanti e della digos, ha intercettato un gruppo di 20 tifosi romanisti presso un pub di via Andrea Doria. Sono stati identificati e condotti presso uffici di polizia, in quanto all’interno del veicolo in possesso di uno dei tifosi sono state ritrovate mazze, bastoni e dei martelli.