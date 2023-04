Roma-Feyenoord su TV8 oggi 20 aprile 2023: orario e formazioni

Per i tifosi giallorossi è iniziato il conto alla rovescia in vista del match che si disputerà stasera all’Olimpico di Roma contro il Feyenoord. Partita di ritorno valida dei quarti di finale di Europa League. Chi potrà raggiungerà lo stadio stasera potrà vedere dal vivo l’incontro, ma gli altri tifosi romanisti e olandesi potranno aspettare il fischio di inizio dell’incontro, comodamente seduti sul divano di casa, perché verrà trasmessa in diretta e in streaming su vari canali, vediamo quali.

Dove è possibile vedere la partita Roma-Feyenoord

A partire dalle 21, la partita verrà trasmessa in diretta televisiva, in chiaro, su TV8 e in streaming su tv8.it, oltre agli abbonati che potranno seguire il match su Sky e su Dazn. L’incontro sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, per gli abbonati Sky su smartphone, tablet e smart tv e gli abbonati Dazn potranno usufruire del servizio streaming. Si potrà assistere all’incontro anche comprando l’evento sulla piattaforma live on-demand NOW. Grande la tensione per l’appuntamento sportivo, i giallorossi sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata nel quale gli olandesi sono riusciti ad aggiudicarsi il match sull’ 1-0.

Giocatori che scenderanno in campo

La domanda dei tifosi ora è una sola: quali saranno i giocatori e le formazioni in campo stasera? Andiamo a scoprirlo. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. Quest’ultimo dovrebbe riuscire a recuperare anche Dybala, ammaccato, nella partita di andata proprio contro l’Olanda. A guidare l’attacco sarà Abraham sin dal fischio di inizio. Per il Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh; Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

