Scontro auto moto sulla Nomentana: centauro in codice giallo

Ancora sangue sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto ieri intorno alle 17 sulla via Nomentana. Qui si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è poi stato trasportato in ospedale.

Incidente sulla Nomentana: cosa è successo

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 17 lungo la via Nomentana e precisamente all’altezza di via Val Brembana. Qui si sono scontrate un’auto e una moto. Come anticipato, ad avere la peggio è stato il conducente della moto che, a seguito del violento impatto, è sbalzato dalla sella. Il centauro è stato poi trasportato all’Umberto I in codice giallo.

Le indagini

Oltre ai soccorsi, sul posto sono poi giunti gli agenti della Polizia Locale del III gruppo Nomentano che stanno attualmente svolgendo tutti i rilievi per poter chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.