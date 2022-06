Violento scontro frontale tra due auto: gravissimo un sacerdote a bordo

Castel Madama. Uno scontro frontale spaventoso, tra due auto, avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 6 giugno, intorno a mezzogiorno circa. Il tremendo incidente si è verificato nei pressi dell’uscita autostradale di Castel Madama. Ad essere rimasto ferito gravemente è il parroco di Anticoli Corrado, don Anacleto.

La ricostruzione dello scontro frontale

Stando ad una prima ricostruzione, diffusa anche dal Tiburno.tv, il parroco si trovava alla guida della sua auto e stava svoltando verso località Prati del Ghiaccio per imboccare la strada di campagna che conduce a San Gregorio da Sassola. Proprio durante questa manovra, è avvenuto l’impatto: uno scontro frontale con un’altra auto che proveniva nel senso di marcia opposto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo l’impatto, il sacerdote era rimasto anche incastrato nelle lamiere della vettura, ma per fortuna poi l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha fatto in modo che ne uscisse. Successivamente, dopo i primi soccorsi, il parroco è stato ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Tivoli dove si sta valutando il trasferimento in un ospedale romano.

Le parole del sindaco e lo sgomento della comunità

La notizia ha lasciato una profonda tristezza nella comunità parrocchiale di Anticoli, dove il parroco è impegnato da circa trent’anni nella sua opera sacerdotale, qui è molto amato. “Ci stringiamo tutti intorno a lui, preghiamo per lui. Speriamo che torni al più presto in chiesa”, ha dichiarto il sindaco di Anticoli, Francesco De Angelis, dopo essere venuto a conoscenza della terribile vicenda.