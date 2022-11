Scontro tra due auto nella notte: sei persone ferite

Momenti di paura ieri a Ladispoli a seguito di un terribile incidente stradale. A scontrarsi due berline, a bordo delle quali c’erano, cinque e due persone. Complessivamente, sei persone sono rimaste ferite. Giunti sul posto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Ladispoli.

L’incidente tra via Taranto e via Latina

I fatti sono avvenuti ieri notte, fra via Taranto e via Latina. A scontrarsi due berline con a bordo cinque e due persone. Sei in totale i feriti a seguito dell’impatto. Sul posto la polizia di Ladispoli, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e il personale del 118. Per quel che riguarda le condizioni delle vittime quattro sono state portate all’ospedale di Anzio mentre due al Policlinico Gemelli.