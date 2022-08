Scuola: stop alle mascherine in classe da settembre

Tra poco si ritornerà a scuola e sono tante le domande che genitori e figli si chiedono per il loro rientro. Tra le tante, non mancano quelle legate alla pandemia. Che, purtroppo, è ancora in corso. E questo i bambini e i ragazzi che in questi anni hanno dovuto studiare con le mascherine, distanziati o da casa, lo sanno bene. Ma cosa li aspetterà a Settembre?

Mascherine si? Mascherine no?

Mascherine no. Questa l’ultima decisione che sembra essere quella definitiva. A Settembre si tornerà a scuola senza mascherine e distanziamento. Un sogno per tanti, un modo per sentirsi di nuovo liberi. Senza pensare poi alle conseguenze sociali che queste stavano creando. Ma come abbiamo detto prima, la pandemia, purtroppo, non è ancora finita.

E se infatti la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, saranno reintrodotte tutte le misure che, ormai, conosciamo bene. A darne conferma l’Istituto Superiore di Sanità con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le mascherina FFP2 rimarranno in vigore solo per il personale scolastico e per gli alunni fragili che potrebbero avere gravi conseguenze da Covid. Per gli altri, rimarrà la prassi che conosciamo. Sanificazione costante delle mani, attenzione all’igiene e una costante aerazione.