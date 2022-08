Scuola, campanella alle 8.00 per tutti da settembre: addio doppi turni d’ingresso, si torna alla normalità

Scuola. Novità in vista per il rientro a scuola: niente più doppi orari di ingresso a quanto pare. A partire dal prossimo anno scolastico, e quindi dal 15 settembre, suonerà un’unica campanella per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Roma e del Lazio. Alle 8.00 oppure alle 8.30, a seconda delle decisioni degli istituti. Così come avveniva prima della pandemia.

Il ritorno alla normalità dopo la pandemia

Non ci saranno corse aggiuntive – le linee S di Astral erano già state soppresse – né fondi ad hoc per il trasporto scolastico. La decisione in merito è stata presa la scorsa settimana, durante un incontro presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi insieme alle aziende del trasporto pubblico, alle istituzioni e all’Ufficio scolastico regionale. Dunque, si procede come da disposizioni nazionali: completo ritorno alla normalità, come riporta anche la Repubblica.

Lo stesso, ovviamente, sarà anche per i 185mila studenti delle superiori di Roma. Dopo due anni di restrizioni, didattica a distanza, isolamenti, scuola a turni e ingressi scaglionati, ecco che ora ai giovani viene restituita anche l’entrata unica.

Leggi anche: Ardea, non solo a scuola: 13enne presa a pugni dai bulli anche alle giostre di Torvaianica. “Mentre mi picchiavano ridevano”

Lo spettro del passato: addio doppio turno d’entrata

Ricordiamo, infatti, che lo scorso anno, a causa della capienza ridotta sui mezzi pubblici e, soprattutto, per evitare affollamenti, il prefetto aveva optato per disporre di due diversi ingressi: alle 8 e 9.40. Il fatto, ovviamente, non aveva mancato di suscitare le forti critiche degli studenti. Le critiche riguardavano soprattutto l’orario d’uscita inoltrato, con conseguente perdita di ore di studio e sport.

Monitoraggio continuo

Ad ogni modo, l’attenzione rimane alta: il tavolo di lavoro della prefettura è aperto e lo sarà anche durante l’anno scolastico, per valutare l’andamento dei contagi e le conseguenti misure del caso. In caso di un aumento incontrollato delle positività, infatti, potrebbe essere necessario ricorrere a nuove restrizioni. Se i contagi rimarranno stabili, invece, si procederà come si è deciso per l’intera durata del ciclo scolastico.