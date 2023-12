Seminarono il panico per le strade di Formia e diedero vita a un incidente: fermati i due minorenni fuggitivi

A Formia sono stati fermati i due ragazzi minorenni fuggitivi: avevano causato il panico per le strade cittadine e un incidente.

Nel corso di un’intensa operazione di controllo del territorio della Compagnia dei Carabinieri di Formia, i militari della Stazione di Itri hanno arrestato un individuo di coinvolto in un pericoloso inseguimento nel cuore della città. L’arrestato, gravato da precedenti reati, ha tentato di sfuggire al controllo dei carabinieri, causando danni e mettendo a repentaglio la sicurezza stradale. Nella giornata di ieri, fermati anche i due minorenni che risultavano fuggitivi alle forze dell’ordine.

Folle inseguimento a Formia: auto in fuga semina il panico per le vie del centro, poi lo schianto

Panico per le strade di Formia: arrestati i due minorenni fuggitivi

Il 10 dicembre 2023, durante un ampio servizio coordinato volto a prevenire e reprimere attività illecite, i militari della Stazione dei Carabinieri di Itri hanno arrestato un ragazzo del 1996 di Formia, già noto alle autorità per reati contro la persona e il patrimonio. L’operazione ha coinvolto un notevole schieramento di uomini e mezzi per pattugliare il territorio di Formia.

L’arresto del giovane al volante a Formia

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato mentre l’uomo, a bordo della sua auto insieme a due giovani in corso di identificazione, ha cercato di sfuggire al controllo della pattuglia carabinieri, abbassandosi nell’abitacolo per passare inosservato. Tuttavia, la vista acuta dei militari ha sventato il loro tentativo, dando il via a un rocambolesco inseguimento attraverso le vie del centro cittadino di Formia.

L’incidente avvenuto a Formia pochi giorni fa

Nel tentativo di fuga, il conducente ha speronato la macchina dei carabinieri, danneggiandola, e ha proseguito l’inseguimento, mettendo in pericolo pedoni e altri utenti della strada. L’epilogo è giunto quando l’auto sospetta ha violentemente impattato contro un veicolo condotto da una donna di 58 anni in via Vittorio Emanuele Filiberto di Formia.

La fuga dei due ragazzi minorenni

I due passeggeri sono fuggiti a piedi, ma l’autista è stato prontamente bloccato e arrestato. Gli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia hanno rivelato che l’uomo era sotto l’effetto di cocaina e hashish. Oltre ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, si è configurato anche il delitto di lesioni personali stradali gravi e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento della droga e il fermo dei due ragazzi minorenni a Formia

Una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’arrestato ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente, e l’uomo è stato segnalato anche alle autorità amministrative. La donna coinvolta nell’incidente è stata ricoverata e dimessa dopo accertamenti clinici. Successivamente, sono stati identificati gli altri due occupanti dell’auto, entrambi minorenni, che sono stati deferiti per resistenza a pubblico ufficiale. La giovane è stata assistita da personale sanitario sul posto per le ferite subite durante la fuga e l’incidente. Alla fine delle operazioni, i due minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori con la comunicazione degli avvenimenti da parte dei militari dell’Arma.