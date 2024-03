Sequestra l’ex fidanzata e spara al figlio: arrestato in Francia

L’ha minacciata, ferito il figlio per poi costringerla a seguirlo con la forza in Francia. Per un 18enne violento la folle corsa si è conclusa però ad Antibes.

Una relazione giunta a capolino, ma solo per una dei due. Lui, un 18enne, non avrebbe mai accettato di lasciar andare la sua ex fidanzata, tanto da arrivare a rapire la donna e a ferire il figlio con arma da fuoco. È la vicenda che interessa un neo maggiorenne a Roma, in zona Ponte Galeria, che lo scorso 3 marzo che ha imposto alla donna, nonché madre di un 16enne, di seguirlo fino in Francia.

Rapisce l’ex fidanzata e la porta con sé in Francia: arrestato 18enne

Il “no” non è bastato a convincerlo che la sua relazione era ormai chiusa. Un neo 18enne di Ponte Galeria lo scorso 3 marzo si è così presentato nel pomeriggio davanti l’abitazione della sua ex fidanzata, nonché madre di un 16enne. L’indagato avrebbe proferito minacce ed esploso colpi di arma da fuoco per intimidirli, senza ottenere nulla. Dopodiché avrebbe scavalcato il cancello dell’abitazione di lei, fatto fuoco verso la finestra di casa, ferendo al volto il figlio 16enne, per poi costringere la donna a seguirlo fino in Francia: l’intento del 18enne era di rilasciarla dietro promessa che non sarebbe stata presentata denuncia contro di lui.

Mandato di arresto europeo per il 18enne di Ponte Galeria: arrestato

Una vicenda surreale quella su cui è intervenuta nelle ultime ore la polizia nazionale francese, insieme al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, ai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria che hanno condotto le indagini, e alla Procura di Roma.

Il 18enne è stato arrestato ad Antibes, in Francia, e si trova ora recluso in Francia. Fondamentali le indagini condotte dalla procura di Roma: grazie agli elementi raccolti è stato possibile emettere per l’accusato un mandato di arresto europeo, disposto dal Tribunale di Roma, di concerto anche con l’inchiesta condotta dai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria e della Compagnia di Ostia. L’indagato si trova ora in Francia ed è in attesa di essere estradato per essere consegnato alle autorità italiane.