Sergio Mattarella al nuovo Governo Meloni: ‘La pandemia non è sconfitta, responsabilità sulla gestione del Covid’

Covid, Governo. Il nostro Presidente della Repubblica è stato molto esplicito e chiaro durante il suo ultimo messaggio consegnato alle agenzie stampa. Esplicito, così come il suo destinatario: il nuovo governo che sostituirà l’attuale esecutivo Draghi. Il tema? La futura gestione della pandemia durante i prossimi mesi autunnali, in cui sono previste ancora risalite nei contagi.

Sergio Mattarella parla al nuovo Governo

Sergio Mattarella, infatti, ha chiesto alla Meloni di mantenere un atteggiamento di cautela rispetto alla pandemia, soprattutto nei prossimi mesi, e di monitorare con attenzione la gestione del Covid-19. La richiesta avviene in un periodo particolare, dal momento che si sta assistendo in corso ad una risalita dei contagi.

Monitoraggio dei casi Covid in autunno

L’autunno ricrea, come molti esperti dichiarano da tempo, le condizioni ottimali per la circolazione virale, a causa soprattutto dell’abbassamento delle temperature. Una risalta era dunque largamente prevista, e per questo la soglia dell’attenzione da parte degli enti preposti, e del Governo, non può assolutamente calare. Una dichiarazione, dunque, che il sapore di una forte raccomandazione a chi prenderà le redini del Governo durante i mesi autunnali. Nelle sue parole trapela un senso unilaterale.

Le parole del Presidente della Repubblica

Il suo messaggio all’Italia e al futuro governo è stato: “La pandemia non è definitivamente sconfitta, anche se l’azione dei vaccini e la risposta responsabile degli italiani ne hanno frenato l’espansione, ridotto grandemente la pericolosità e salvato la vita a decine di migliaia di persone. Ci sarà ancora bisogno di intelligenza collettiva e responsabilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all’Italia da Assisi, dove oggi con l’accensione della lampada votiva sono state ricordate le vittime della pandemia da coronavirus e coloro che si sono adoperati per contrastarla.