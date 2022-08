Sfugge al padrone e resta incastrato nella boscaglia: cucciolo salvato dai pompieri

Era fuori con il proprio cane quando ad un certo punto l’animale è sfuggito al proprio controllo oltrepassando la strada e rimanendo poi impigliato nella boscaglia. Attimi concitati quelli vissuti dal padrone, fortunatamente però il tutto si è poi concluso nel migliore dei modi.

Cucciolo sfugge al padrone e rimane impigliato nella boscaglia

I fatti sono avvenuti questa mattina quando intorno alle 8.45 la Sala Operativa ha inviato la squadra 1A con il supporto dell’ AS1 e dei S.A.F presso Villa Borghese e precisamente in Via del Muro Torto per il recupero di un cane di piccola taglia. Come anticipato, l’animale era sfuggito al proprietario oltrepassando il muro di contenimento della strada e rimanendo impigliato nella boscaglia sottostante.

I soccorsi

Tanta la paura da parte del proprietario dell’animale ma lo spiacevole inconveniente è adesso solo un lontano ricordo. Infatti i S.A.F con la manovra di discesa, sono riusciti a raggiungere il cucciolo e riconsegnarlo in buona salute al legittimo proprietario.